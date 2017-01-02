WRCH Top 50 Of 2016

The Year in music from Mediabase 24/7. Here is a look at the Top 50 2016 YEAR-END CHART
1 ADELE HELLO
2 SHAWN MENDES STITCHES
3 MEGHAN TRAINOR LIKE I’M GONNA LOSE YOU
4 TAYLOR SWIFT WILDEST DREAMS
5 RACHEL PLATTEN FIGHT SONG
6 JUSTIN BIEBER LOVE YOURSELF
7 WALK THE MOON SHUT UP AND DANCE
8 ELLE KING EX’S AND OH’S
9 CHARLIE PUTH ONE CALL AWAY
10 JUSTIN TIMBERLAKE CAN’T STOP THE FEELING
11 ED SHEERAN PHOTOGRAPH
12 PINK JUST LIKE FIRE
13 TAYLOR SWIFT STYLE
14 DNCE CAKE BY THE OCEAN
15 RACHEL PLATTEN STAND BY YOU
16 JASON DERULO WANT TO WANT ME
17 LUKAS GRAHAM 7 YEARS
18 ADELE SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER
19 ANDY GRAMMER HONEY, I’M GOOD
20 CHARLIE PUTH SEE YOU AGAIN
21 ADELE WHEN WE WERE YOUNG
22 X AMBASSADORS RENEGADES
23 JAMES BAY LET IT GO
24 R. CITY f/ADAM LEVINE LOCKED AWAY
25 SIA CHEAP THRILLS
26 KELLY CLARKSON PIECE BY PIECE
27 JUSTIN BIEBER SORRY
28 THE WEEKND CAN’T FEEL MY FACE
29 BEN RECTOR BRAND NEW
30 OMI CHEERLEADER
31 COLDPLAY ADVENTURE OF A LIFETIME
32 SHAWN MENDES TREAT YOU BETTER
33 JUSTIN BIEBER WHAT DO YOU MEAN?
34 ELLIE GOULDING ON MY MIND
35 BON JOVI THIS HOUSE IS NOT FOR SALE
36 SELENA GOMEZ SAME OLD LOVE
37 MCGRAW HUMBLE AND KIND
38 TWENTY ONE PILOTS STRESSED OUT
39 ELTON JOHN LOOKING UP
40 HALEY REINHART CAN’T HELP FALLING IN LOVE
41 RUTH B LOST BOY
42 NATHAN SYKES f/ARIANA GRANDE OVER AND OVER AGAIN
43 ROB THOMAS PIECES Atlantic
44 CHARLIE PUTH f/SELENA GOMEZ WE DON’T TALK ANYMORE
45 ANDY GRAMMER GOOD TO BE ALIVE (HALLELUJAH)
46 KATY PERRY RISE
47 MICHAEL BUBLE NOBODY BUT ME .
48 SAM SMITH LIKE I CAN
49 X AMBASSADORS UNSTEADY
50 RIHANNA SLEDGEHAMMER