WRCH Top 50 Of 2016

January 2, 2017 6:00 AM By Allan Camp

The Year in music from Mediabase 24/7.  Here is a look at the Top 50 2016 YEAR-END CHART

1 ADELE  HELLO

Photo(Mari Sarai)

Photo(Mari Sarai)

2 SHAWN MENDES STITCHES

3 MEGHAN TRAINOR LIKE I’M GONNA LOSE YOU

4 TAYLOR SWIFT WILDEST DREAMS

5 RACHEL PLATTEN FIGHT SONG

Photo Columbia Records

Photo Columbia Records

 

6 JUSTIN BIEBER LOVE YOURSELF

7 WALK THE MOON SHUT UP AND DANCE

8 ELLE KING EX’S AND OH’S

9 CHARLIE PUTH ONE CALL AWAY

10 JUSTIN TIMBERLAKE CAN’T STOP THE FEELING

11 ED SHEERAN PHOTOGRAPH

12 PINK JUST LIKE FIRE

13 TAYLOR SWIFT STYLE

14 DNCE CAKE BY THE OCEAN

(Photo by Dave Kotinsky/Getty Images for DNCE)

(Photo by Dave Kotinsky/Getty Images for DNCE)

15 RACHEL PLATTEN STAND BY YOU

16 JASON DERULO WANT TO WANT ME

17 LUKAS GRAHAM 7 YEARS

18 ADELE SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER

19 ANDY GRAMMER HONEY, I’M GOOD

20 CHARLIE PUTH SEE YOU AGAIN

Photo:Jimmy Fontaine

Photo:Jimmy Fontaine

21 ADELE WHEN WE WERE YOUNG

22 X AMBASSADORS RENEGADES

23 JAMES BAY LET IT GO

24 R. CITY f/ADAM LEVINE LOCKED AWAY

25 SIA CHEAP THRILLS

26 KELLY CLARKSON PIECE BY PIECE

27 JUSTIN BIEBER SORRY

Courtesy Def Jam

Courtesy Def Jam

 

28 THE WEEKND CAN’T FEEL MY FACE

29 BEN RECTOR BRAND NEW

30 OMI CHEERLEADER

31 COLDPLAY ADVENTURE OF A LIFETIME

32 SHAWN MENDES TREAT YOU BETTER

33 JUSTIN BIEBER WHAT DO YOU MEAN?

34 ELLIE GOULDING ON MY MIND

35 BON JOVI THIS HOUSE IS NOT FOR SALE

36 SELENA GOMEZ SAME OLD LOVE

37 MCGRAW HUMBLE AND KIND

(Photo by Rick Diamond/Getty Images)

(Photo by Rick Diamond/Getty Images)

38 TWENTY ONE PILOTS STRESSED OUT

39 ELTON JOHN LOOKING UP

40 HALEY REINHART CAN’T HELP FALLING IN LOVE

41 RUTH B LOST BOY

42 NATHAN SYKES f/ARIANA GRANDE OVER AND OVER AGAIN

43 ROB THOMAS PIECES Atlantic

44 CHARLIE PUTH f/SELENA GOMEZ WE DON’T TALK ANYMORE

45 ANDY GRAMMER GOOD TO BE ALIVE (HALLELUJAH)

46 KATY PERRY RISE

(Courtesy of Capitol Music Group)

(Courtesy of Capitol Music Group)

 

47 MICHAEL BUBLE NOBODY BUT ME .

48 SAM SMITH LIKE I CAN

49 X AMBASSADORS UNSTEADY

50 RIHANNA SLEDGEHAMMER

WRCH Holiday DL Logo

More from Allan Camp
Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

Gravatar
Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Cancel

Connecting to %s

More From WRCH Lite 100.5

New Podcast Network
Hear Christmas Music NOW

Listen Live